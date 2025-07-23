İlaçlama Makinesi Alev Aldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçedeki ilaçlama makinesi alev topuna döndü. Alevler samanlığa sıçramadan söndürüldü.
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Bursa'da İnegöl'ün kırsal Akıncılar Mahallesinde yangın meydana geldi. İlaçlama makinesi bir anda alev aldı. Panikleyen mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi.
İtfaiye ekibinin müdahalesiyle samanlığa sıçramadan söndürülen yangında makine ve otluk alan küle dönerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: DHA
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