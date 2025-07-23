Çocukların Vazgeçilmez Oyuncağında Büyük Tehlike! Üretim Yeri İstanbul’da, Acilen Toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıdalar listesindeki skandallar endişe yaratırken, Ticaret Bakanlığı da riskli ürünleri tek tek listeleyerek tehlikeleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Ticaret Bakanlığı Güvenli Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir liste yayımladı. Yeni listede zıp zıp topunun çocuklar için boğulma riski taşıdığı ifade edildi.

TOPLATILMA KARARI

Sistemde yapılan duyuruda ürünün yasaklanacağı belirtilerek, güvensizlik sebebi şöyle açıklandı: Limit Değerlerin Üzerinde "Fitalat" İçermektedir. Tıpa Orijinal Halden Küçük Parça İçermektedir.

ÜRETİM YERİ İSTANBUL’DA

İstanbul’da üretimi Burak Sport Oyuncak Hırdavat Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. fşrması tarafından yapılan oyuncuların aynı zamanda kimyasal da bulundurduğu belirtildi.