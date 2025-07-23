İzmir Urla'daki Yangının Neden Olduğu Hasar Havadan Görüntülendi: Her Yer Kömür Karasına Döndü...

İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangını 2 günün sonunda kontrol altına alındı. Orman yangının meydana geldiği alan havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:
İzmir Urla'daki Yangının Neden Olduğu Hasar Havadan Görüntülendi: Her Yer Kömür Karasına Döndü...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlar alevlere teslim olurken, İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangını 2 gün sonra söndürülebildi. Yangında zarar gören alanların acı görüntüleri ise dron ile görüntülendi.

İzmir Urla'daki Yangının Neden Olduğu Hasar Havadan Görüntülendi: Her Yer Kömür Karasına Döndü... - Resim : 1

Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 4 dozer, 40 arazöz, su tankeri ve personelle karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları, alevlere yeniden su atmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangında oluşan zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Bölge dron ile görüntülendi.

Kızıl Kabus 4 İli Sardı! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı! Yangın Hangi İllerde Kontrol Altına Alındı?Kızıl Kabus 4 İli Sardı! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı! Yangın Hangi İllerde Kontrol Altına Alındı?Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Orman yangınları İzmir
Son Güncelleme:
Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Özgürlüğünden Asla Vazgeçmeyen Güçlü Kadınlar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Galatasaray tv100'de Kükreyecek 'Aslan' tv100'de Kükreyecek
İstanbul Kavruluyor: AKOM Uyardı, Bu Saate Dikkat! Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün AKOM Uyardı, Bu Saate Dikkat! Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti' Mourinho'dan Yeni Salvolar
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği