Galatasaray tv100'de Kükreyecek
Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serie A ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. 2 Ağustos Cumartesi günü oynanacak dev karşılaşmanın heyecanı ise tv100'de yaşanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Serie A ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak.
Nefeslerin tutulacağı karşılaşmada Şampiyonlar Ligi’ne gözünü dikmiş Galatasaray mı, kadrosuna yepyeni isimleri ekleyen Lazio mu galip gelecek?
Futbol şöleninin yaşanacağı Galatasaray-Lazio karşılaşmasının heyecanı 2 Ağustos Cumartesi 21.00’de tv100’de yaşanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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