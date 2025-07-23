1,9 Milyonluk Araç Vergilerle 5,9 Milyona Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Kısacık, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’de otomobil satışlarında uygulanan vergilere dikkat çekti. Dar gelirli vatandaşların araç edinmesinde yaşadığı büyük zorlukları dile getiren Kısacık, “Hanesinde hiç araç bulunmayan dar gelirli vatandaşlarımıza ÖTV’siz araç verelim” dedi.

FABRİKADAN 6 MİLYONA ÇIKIYOR VERGİLERLE 24 MİLYON OLUYOR

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında otomobil ve pick-up türü araçlarda ÖTV düzenlemesini içeren kanun teklifi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının araç fiyatlarını neredeyse dört katına çıkardığını vurguladı. Fabrikadan 6 milyon 292 bin liraya çıkan bir aracın yüzde 220 ÖTV ve ek KDV ile birlikte vatandaşlara 24 milyon 239 bin liraya mal olduğunu belirten Kısacık, “Devlet, üst segment bir araç satışından 17 Milyon lira vergi alıyor. Aracın üreticisinin kazandığının üç katı kadar vergi alıyor. Böyle bir vergi oranı olabilir mi? Bu kadar parayı milletten toplayıp ne yapıyorsunuz” diyerek yüksek vergi oranlarına tepkisini dile getirdi.

1,9 MİLYONLUK ARAÇ 5,9 MİLYON LİRAYA YÜKSELİYOR

Benzer şekilde yüksek vergi uygulamalarının orta sınıf segmentteki esnaf ve memurların alabileceği araçların da ekonomik olarak ulaşılmaz hale geldiğini vurgulayan Kısacık, "Esnafımızın ve memurumuzun binebileceği orta sınıf segment bir araç fabrikadan 1 milyon 959 bin liraya çıkıyor ama yüzde 150 ÖTV var. ÖTV+KDV ile aracın fiyatı 5 Milyon 900 liraya yükseliyor. Daha düşük normal baz donanımlı orta sınıf segmentte ise fabrikadan 994 bin TL’ye çıkan bir araç, vatandaşa yüzde 80 ÖTV+KDV ile 2 milyon 149 bin TL’ye mal oluyor” sözleriyle veriler üzerinden araç fiyatlarının vergilerle nasıl katlanarak yükseldiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi