2,1 Milyon Emekli Geçinebilmek İçin Çalışıyor

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’de emeklilerin içine sürüklendiği yoksulluğa sert tepki göstererek “Bu ülkede 2 milyon 139 bin emekli geçinebilmek için yeniden çalışıyor” dedi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
2,1 Milyon Emekli Geçinebilmek İçin Çalışıyor
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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’de emeklilerin içine sürüklendiği yoksulluğa sert tepki gösterdi. Gülcan Kış, “Bu ülkede 2 milyon 139 bin emekli geçinebilmek için yeniden çalışıyor. Son iki yılda bu sayı 1 milyon 219 bin kişi arttı. Şubat 2023’ten Nisan 2025’e emekli çalışan sayısı tam yüzde 132 artmış durumda. İktidar hâlâ çıkıp başarı hikâyesi anlatıyor” dedi.

CHP’li Gülcan Kış Türkiye’de emeklilerin yaşadığı tabloyu “Cumhuriyet tarihinin en ağır emekli yoksulluğu” olarak tanımladı ve şunları söyledi: “Bugün emeklilerin yüzde 65,7’si ya çalışıyor ya da iş arıyor. Bu oran geçim umudunun değil, çaresizliğin belgesidir. Türkiye’nin büyüyen ekonomik pastasından emekliye artık kuru ekmek bile düşmüyor. 2 milyon emekli geçinemediği için yeniden çalışıyor. Bu tablo, AKP’nin yarattığı sefalet düzeninin fotoğrafıdır.”

Gülcan Kış, emekli maaşlarının sefalet düzeyine gerilediğini rakamlarla şöyle anlattı: “2003 yılında emekli maaşı asgari ücretin yüzde 36 fazlasıyken bugün yüzde 22’nin altına düştü. 2002’de emekli maaşlarının GSYH’den aldığı pay yüzde 46,4’tü, 2025’te yüzde 29’a geriledi. Yani emekli, ülke büyürken daha da fakirleşiyor.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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