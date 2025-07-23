Necip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Mütalaa Açıklandı

Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında savcı, 7 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Suikastın “siyasi cinayet” olduğu belirtildi, FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki davanın ise düşürülmesi istendi.

Necip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Mütalaa Açıklandı
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin dava, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Cumhuriyet savcısı, ara celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, suikastın “siyasi cinayet” olduğu vurgulanarak, Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem’in cinayeti azmettirdiği, Levent Göktaş’ın ise Nuri Gökhan Bozkır’a Hablemitoğlu’nu takip ettirip olay yerinde keşif yaptırdığı belirtildi.

DAVA ERTELENDİ

Öldürme talimatının Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’na verildiği ifade edildi. Savcı, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır ve tekrar Aydın Köstem için “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mehmet Narin’in ise “örgüt üyeliği”nden cezalandırılması talep edildi. Yalancı tanıklık iddiasıyla Mehmet Kaya Batı, Ergün Poyraz ve Ersan Aksoy hakkında suç duyurusu istendi. 20 Ekim 2024’te ölen Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi istendi. Dava, 20 Ekim'de devam edecek.

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Kaynak: İHA

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