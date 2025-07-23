İstanbul Kavruluyor: AKOM Uyardı, Bu Saate Dikkat! Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün

İstanbul'da yılın en sıcak gününün yaşanacağına yönelik uyarıların ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM’un açıklamasında, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39°C civarında seyredeceği bazı bölgelerde ise 40°C’nin üzerine çıkacağı ve haftanın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

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İstanbul Kavruluyor: AKOM Uyardı, Bu Saate Dikkat! Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alacağına yönelik uyarılarda bulunurken, kritik bir uyarı da İBB Afet İşleri Dairesi AKOM’dan geldi.

AKOM’un açıklamasında, sıcaklıkların bugün öğle saatlerinde 39°C civarında seyredeceği bazı bölgelerde ise 40°C’nin üzerine çıkacağı ve haftanın en sıcak gününün yaşanacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının insan ve hayvan sağlığı açısından tehlikeli değerlere ulaşacağı kaydedildiği açıklamada, özellikle 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli olunmasına yönelik uyarı yapıldı.

Açıklamada, güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde, yaşlıların hamileler, solunum yolu rahatsızlıkları bulunanlar, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan vatandaşların güneş altında bulunmaması önerilerek, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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