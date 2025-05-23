Baltalı saldırgan tutuklandı

İnegöl'de eline aldığı baltayla sokakta kontrolsüzce hareket eden şahıs polislerin havaya ateş açmasıyla yakalandı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Baltalı saldırgan tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin uyarı ateşi sonucu yakalanan baltalı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahmudiye Mahallesi'nde 43 yaşındaki Rüstem P. sokak ortasında baltayla kontrolsüzce hareketler yaptı. Aynı zamanda bağırarak çevreye rahatsızlık veren kişi sokakta dolaştı. Bazı araçlara da zarar veren şahsı görenler polise haber verdi.

Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Saldırgan elindeki baltayla polis ekiplerine de saldırdı. Bunun üzerine polisler havaya ateş açarak dikkatini dağıttıkları saldırganı etkisiz hale getirdi.

Şüpheli sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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