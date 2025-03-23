Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi.

Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Yangın 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ve 80 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

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