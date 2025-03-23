Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi.
Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Yangın 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ve 80 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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