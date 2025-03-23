İmamoğlu Tutuklandı! TBB'nin Yeni Başkanı Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'nin yeni başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Son Güncelleme:
İmamoğlu Tutuklandı! TBB'nin Yeni Başkanı Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye düzenlenen ’yolsuzluk ve ‘terör’ soruşturmaları kapsamında, ‘terör’ suçundan serbest bırakılırken ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklandı.

Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine sevk edilen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

İmamoğlu Tutuklandı! TBB'nin Yeni Başkanı Belli Oldu - Resim : 1

TBB'YE KARALAR VEKALET EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin başkanlığı görevini Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar üstlenecek.

İBB Başkanı İmamoğlu TutuklandıİBB Başkanı İmamoğlu TutuklandıGüncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Görevden UzaklaştırıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Zeydan Karalar Türkiye Belediyeler Birliği
Son Güncelleme:
Valilikten Yeni Yasak Kararları! İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor