İmamoğlu Tutuklandı! TBB'nin Yeni Başkanı Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'nin yeni başkanı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye düzenlenen ’yolsuzluk ve ‘terör’ soruşturmaları kapsamında, ‘terör’ suçundan serbest bırakılırken ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklandı.
Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Cezaevine sevk edilen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.
TBB'YE KARALAR VEKALET EDECEK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'nin başkanlığı görevini Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar üstlenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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