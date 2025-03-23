İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay

İzmir’de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişinin ölümüne ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. 42 sanığın yargılandığı davada bölgede yapılan ikinci bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İşte bilirkişi raporundaki dikkat çeken detaylar...

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İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay

12 Temmuz'da İzmir’de etkili olan sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

İZSU ve Gdz Elektrik A.Ş.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun da aralarında bulunduğu 42 kişinin yargılandığı davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay - Resim : 1

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIR

Mahkeme, bölgede yeni bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Feci olayda hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in olay mahallinde bastığı yerin tespitine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay - Resim : 2

ADIM ADIM TESPİT EDİLDİ

Raporda, Özge Ceren Deniz’in su birikintisi üzerinde ilk adımını 1 ve 2 numaralı mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımını ise 1 numaralı mazgalın üzerine attığı ifade edildi. Tespitlerde farklı zamanlara ait kamera görüntülerine de yer verildi.

İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay - Resim : 3

BÖLGEDE ÇALIŞMA YOK DETAYI

31 Aralık 2023 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında, olayın yaşandığı bölgede herhangi bir çalışma bulunmadığı, mazgalların olmadığı ancak 20 Ocak 2024 tarihinde bölgede asfalt üzerinde çalışma yapılmış olduğu, 3 adet mazgal yerleştirildiği, 1-2 nolu mazgal arasında bulunan kısımda zeminde birikinti taş-yol zemin parçaları bulunduğu belirtildi.

İzmir’deki Elektrik Faciasında Yeni Bilirkişi Raporu! Ölüme Götüren Adımlarda Korkunç Detay - Resim : 4

26 Ocak 2024 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında ise bölgede herhangi bir değişiklik bulunmadığı, 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan kısımda zeminde birikinti taş-yol-zemin parçaları bulunmaya devam ettiği tespit edildi.

OLAY GECESİ

Olayın gerçekleştiği 12 Temmuz 2024 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin raporda bölgede su birikintisi olduğu, mazgalların görünmediğine dikkat çekildi.

İLK ADIMI 1 VE 2 NOLU MAZGALA ATTI

Raporda şu ifadelere yer verildi: 26/01/2024 tarihli güvenlik kamera görüntüsünden alınan mukayese fotoğrafı ile 12/07/2024 tarihli güvenlik kamera görüntüsünden alınan tetkik fotoğrafı üzerinden kamera açısında bulunan sabit noktalar baz alınarak ölçeklendirme oluşturulmuş, tarafımca fotoğrafların katmanlar üzerinde bindirme işlemleri ve ayrıca yapay zeka desteği de kullanılarak Özge Ceren Deniz’in su birikintisi anında bastığı bölgenin su birikintisi olmadan yol üzerinde karşılığı Fotoğraf 7-8’de gösterilmiştir. Özge Ceren Deniz’in su birikintisi üzerinde ilk adımı(sağ ayağı) 1 ve 2 nolu mazgal arasında bulunan bölgeye, ikinci adımı(sol ayağı) 1. mazgal üzerine geldiği tespit edilmiştir.

Kaynak: ANKA

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