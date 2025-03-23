İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı; Yaralılar Var

Kaza, Kahramanmaraş-Adana yolu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı servis yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, R.A. kontrolündeki 46 BP 485 plakalı Fiat marka otomobil, G.F. idaresindeki 33 NYD 03 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 46 BP 485 plakalı otomobil takla atarak yolun yanında bulunan boşluğa savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı sonrası kaza mahaline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu A.A. adlı yolcu ağır yaralanırken, R.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. ise hafif şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA