Kayseri'de Kan Donduran Olay: 17 Yaşındaki Çocuk, Annesini Katletti

Kayseri'de 17 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğu gözaltına aldı.

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Kayseri'de Kan Donduran Olay: 17 Yaşındaki Çocuk, Annesini Katletti

Türkiye'de bir süredir artan şiddet olayları toplumu endişelendirirken, son olarak Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir cinayet meydana geldi. Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde yaşayan M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında, evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktığı öğrenildi. Ardından M.C., eline aldığı bıçakla annesini birçok kez bıçakladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'de Kan Donduran Olay: 17 Yaşındaki Çocuk, Annesini Katletti - Resim : 1

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Annesini öldüren M.C. polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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