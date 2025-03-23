İstanbul'da 'Saraçhane' Kısıtlaması! Bu Yollar Kapalı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürerken İstanbul Valiliği'nden yeni tedbir kararları da açıkladı. Valilik tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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İstanbul'da 'Saraçhane' Kısıtlaması! Bu Yollar Kapalı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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