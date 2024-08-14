Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir'de şehir merkezinde durdurulan bir araçta 422 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Aramada; 3 parça halinde 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan M.A. (55) ve H.C.İ. (28) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçundan tahkikata başlandı.

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Kaynak: İHA

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