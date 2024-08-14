Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Aramada; 3 parça halinde 422 gram metamfetamin, 20 gram bonzai, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan M.A. (55) ve H.C.İ. (28) isimli 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçundan tahkikata başlandı.

Kaynak: İHA