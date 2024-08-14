İmam Hatip Müdürü'nden Skandal Sözler: 'Başı Açık Kız Öğrenci Olamaz'

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nda, okul yönetimi öğrenci velileriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Okul müdürü E.K.K’nin toplantıdaki açıklamaları tepki çekti.

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda kız öğrencilerin yüzleri emojilerle sansürlendi.

'OKULDA BAŞI AÇIK KIZ ÖĞRENCİ OLAMAZ'

Cumhuriyet'in haberine göre, veliler tarafından da kayda alınan toplantıda okul müdürü E.K.K’nin “Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek” dediği öne sürüldü. İddiaya göre toplantıda “Bizler İslam'ın değerlerinin tarafındayız o yüzden şort giyen öğrenciye de başını örtmeyen öğrenciye de karışırız” sözleriyle öğrencilere müdahale ettiklerini itiraf eden E.K.K, velilerin “Baskıcı yaklaşım çocukların psikolojisini etkiliyor” eleştirisine de “Okulumuzun görüşü budur. Psikolojisi bozulan bu okulda olmamalı” sözleriyle yanıt verdi.

EĞİTİM-İŞ'TEN SUÇ DUYURUSU

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-İş Bursa Şubesi, yayımladıkları basın açıklamasında müdür hakkında “Ayrımcılık ve görevi kötüye kullanma” suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.