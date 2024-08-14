MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e Yeni İsim Taktı

Kuzey Irak haberinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını aktaran Fulya Öztürk, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, Fulya Öztürk'e Yeni İsim Taktı

Özel bir izinle Metina-Zap bölgesine giden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve ekibi, bölgede operasyonlar yapan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi. Haberi izleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öztürk'ü arayarak tebrik etti.

Bahçeli ayrıca Öztürk'e yeni isim önerisinde de bulundu. Instagram hesabından açıklama yapan Öztürk "Sayın Devlet Bahçeli Kuzey Irak haberimizden sonra beni arayarak tebrik etti. 'Mehmetçik'imizi gururla izledim' dedi. Sayın Genel Başkan'a nazik sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Bahçeli'nin kendisine "Bundan sonra senin adın Fulya Asena Öztürk" dediğini de aktardı.

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