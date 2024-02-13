Balıkesir’de, 23 şahıs tutuklandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimleri tarafından son bir hafta içerinde gerçekleştirilen huzur operasyonlarında aranan 175 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda ayrıca 17’si uyuşturucu suçundan olmak üzere 23 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri, uyuşturucu başta olmak üzere, kaçakçılık, kesici delici, ateşli ve trafik kontrolleriyle Balıkesir’de suç oranlarını en aza indirmeyi hedefliyor.

175 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon ve denetimler sonucunda; kişilere yönelik 243 olayın 232’sini aydınlatırken, 11 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ediyor. Ayrıca polis ekipleri 356 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Malvarlığına karşı meydana gelen 151 olayın 86’sını aydınlatan polis ekipleri, 65 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaşanan olaylarda 136 şüpheli şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler ise; 21 ruhsatsız tabanca ve 102 adet fişek, 14 ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet kartuş, 11 kurusıkı tabanca ve 63 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir tabanca şarjörü, 2 hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri gerçekleştirdikleri 101 bin 888 şahıs sorgusunda, 175 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 11 kaçakçılık olayına müdahale ederek, 13 şüpheli şahsa işlem yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 691bin 850 boş makaron, 4 bin 960 dolu makaron, 91,5 kilogram kıyılmış tütün, 53 paket sigara, 41 adet Puro, 876 adet Cinsel İçerikli İlaç/Hap, 210 adet Elektronik Sigara, 4 bin 27 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN 17 ŞAHIS TUTUKLANDI

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 78 olaya müdahale ederek, 126 şüpheli şahsa işlem yaptı. İşlem yapılan şahıslardan 17’si tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda; bin 432 adet ecstasy hap, 748 gram metamfetamin maddesi, 578 adet sentetik ecza hapı, 524 gram bonzai maddesi, 263 gram esrar maddesi, 25 gram skunk maddesi, bir gram kokain, 19 bin 10 TL banknot, 350Dolar banknot ele geçirdi.

Kaynak: İHA