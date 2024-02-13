Sınırdan kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu sınırda yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA