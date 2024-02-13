Sınırdan kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu sınırda yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA