Sınırdan kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubunun yakalandığı belirtildi.

Sınırdan kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 örgüt mensubu sınırda yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK üyesi olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
PKK FETÖ Türkiye Yunanistan
Adını değiştiren FOX TV o dizi için apar topar final kararı verdi... Adını değiştiren FOX TV o dizi için apar topar final kararı verdi...
Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye
TÜİK'in verilerine yansıdı: Tuzla İstanbul'un yeni cazibe merkezi oluyor TÜİK'in verilerine yansıdı: Tuzla İstanbul'un yeni cazibe merkezi oluyor
Öğretmenlere Erdoğan'ın damadının Teknofest'i için proje baskısı: '70 öğretmenli okuldan 750 proje istendi' iddiası Öğretmenlere Erdoğan'ın damadının Teknofest'i için proje baskısı
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu Sivrisineklerin en çok ısırdığı kan grubu belli oldu
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, tedbirinizi alın!