Öğretmenlere Erdoğan'ın damadının Teknofest'i için proje baskısı: '70 öğretmenli okuldan 750 proje istendi' iddiası

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde düzenlenen Teknofest’e katılımın artırılması için öğretmenlere baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, okullarda yapılan proje dayatmalarına tepki göstererek, okul müdürleri ile İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin öğretmenlere günlerdir Teknofest projelerine başvuru yapmaları konusunda baskı yaptığını, okullardan öğretmen sayısının neredeyse on katı sayıda proje istediklerini aktardı.

Özat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın damadının projesine rekor katılımlarla “Aferin” yarışına mı girdiniz?” sorusunu sordu.

'70 ÖĞRETMEN BULUNAN OKULDAN 750 PROJE İSTENDİ'

Özat, paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Teknofest, okullarda öğrenci ve öğretmene artık zulüm olmuştur. 1500 öğrencili, 70 öğretmenin bulunduğu okulu Şube Müdürü arıyor, 750 teknofest projesi istiyor.

Adana Yüreğir'de ilçede 4186 başvuru olmuşmuş, yetersizmiş, hedef 25 binmiş. Bu sayıları isteyen müdürlerin aklı alıyor mu? Kendi mantıklarına, proje mantıklarına uyuyor mu istedikleri?

Denizli'de okul müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün mesajını iletiyor; 'Müdürümüzün rica/talimatı gereği Teknofeste başvuruların artırılması gerekmektedir katılımlarınızı rica ederim.'

Her şey bir tarafa, tüm sorunlar, talepler önemsiz. Yeter ki proje yapılsın, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürleri oralarda fotoğraf çektirsin. Okul müdürleri de üstlerinin baskısına maruz kalıyor. Arada kalıyor ne yapacaklarını şaşırıyorlar.

Sosyal medyada ilgili yerleri etiketleyerek kendini göstersin. Öğretmen, öğrenci, okul kimin umurunda?

Akla ziyan bir şekilde istenilen bu proje sayılarının hikmeti nedir? Cumhurbaşkanımızın damadının projesine rekor katılımlarla “Aferin” yarışına mı girdiniz? Bu yaranma dertleri yüzünden okullar okulluktan çıkıyor. Öğretmenler derslerinden çok proje için zaman harcamak zorunda bırakılıyor.

Artık dursun bu hem öğretmene hem öğrenciye yapılan zulümfestler. Öğretmenin işi eğitim öğretim mi yoksa proje mi?

Her ilden benzer şikayetler, mağduriyetler geliyor. Yakından takip ediyoruz. Okullarımızı sizlerin üstlerinize yaranma çabalarınıza malzeme yapmanıza izin vermeyeceğiz.

Sendikamızın proje eylem kararı vardır. Üyelerimiz gönül rahatlığıyla uygulayabilirler. Her koşulda Eğitim Gücü Sendikası üyelerinin yanındadır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem