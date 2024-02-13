CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kimdir?

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları sürüyor. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantıları gerçekleştirildi. Hatay ve İzmir’de adaylarda değişikliğe gidilmezken 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin adayları belli oldu.

PM’den yapılan açıklamada Didim için beklenen oldu. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan Ahmet Deniz Atabay yerine Didim halkının çok yakından tanıdığı Hatice Gençay aday gösterildi. Hatice Gençay, Didim halkından yoğun destek alan bir isim.

DİDİM’DE YILLARCA ÇÖZÜLEMEYEN SORUNU ÇÖZDÜ

Siyasi yaşamında 2014 -2019 yılları arasında Didim Belediye Meclis üyesi Hatice Gençay’ın bu dönemde yürüttüğü görevlerden bazıları, Didim Belediye Başkan Vekilliği, Bütçe Komisyon Başkanlığı, Denetim Komisyon Başkanlığı, DİBEL A.Ş.’nin kuruculuğu… Görevleri sürecince Mavişehir pazar yerinin yıllarca çözülemeyen sorunu olan düzenleme ve yerleşim sorununu çözmek adına yetkilendirilen Gençay, sorunun çözülmesinde belirleyici oldu ve Didim halkının büyük desteğini aldı.

Didim’in yaşamsal sorunlarını bilen CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, bu yaşamsal sorunlara etkili çözümleri üretmesiyle olduğu kadar, belediye başkanlığı için sunduğu projelerle de dikkatleri üstüne çekiyor.

Peki Hatice Gençay kimdir? CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli?

HATİCE GENÇAY KİMDİR?

1968 yılında Sivas, Divriği’nin İmirhan köyünde dünyaya gelen Hatice Gençay, anne tarafından Kafkas Cumhuriyeti kurucusu ve Hariciye Nazırı, Erzurum Kongresi Üyesi, Kars İttihadı İslam Cemiyeti Üyesi, TBMM I. Dönem Kars Milletvekili Fahrettin Erdoğan’ın torunudur.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Hatice Gençay, evli ve bir çocuk sahibidir.

Haziran 1993’te Didim’e taşınan Gençay, burada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak yaşamını sürdürmektedir.

Eğitimden kadın haklarına, iş dünyasından sanata ve topluma dair Didim’de birçok dernek ve STK’da çalışmalar yürüten Gençay’ın kurucu ve yöneticisi olduğu STK’lar şöyledir.

• Didim Atatürk İlköğretim Okulu, Okul Aile birliği başkanlığı,

• Didim Okul Aile Birlikleri Platformu Kurucu Başkanlığı,

• 1998-1999 Aydın SMMM Oda Temsilciliği

• Didim Rotary Kulübü Kurucu üyeliği,

• Didim Rotary Kulübü 2002-2003 dönemi ilk kadın Başkanı,

• Didim Jandarma Derneği yöneticiliği,

• Didim Kadın Hakları Koruma Derneği kuruculuğu,

• Türk Anneleri Derneği Didim kurucu üyeliği,

• İlk köy adresli edebiyat dergisi olan Akköy Edebiyat Dergisi’nin 16 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürlüğü,

• Akköy Kültür Edebiyat Derneği Yöneticiliği ve İkinci Başkanlığı,

• Didim Cem Evi Kurucu Üyeliği,

• Didim Cem Evi Yöneticiliği,

• Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Kurucu Üyeliği,

• Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Yöneticiliği,

• Didim Sivas Kültür Derneği Kurucusu ve Yöneticiliği (halen),

• Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucu ve yöneticiliği,

• Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve yöneticiliği (halen),

• Didim Yelken ve Yatçılık Kulübü Kurucusu ve Yöneticiliği,

• Didim Kadın Girişim ve Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu ve Yöneticiliği,

• Hisar Yapı Kooperatifler Birliği Kurucusu,

• ADD Didim Kurucu Üyesi,

• Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Geliştirme Derneği Didim Yerleşkesi Yöneticiliği,

• Balat- Milet Kamp ve Karavan Kültür Turizm Kalkınma Derneği Kurucusu ve Yöneticiliği,

• 2014-2019 Didim Belediye Meclis Üyesi.

• Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği