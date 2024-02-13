Eski defterler kapandı: BAE'de dünyanın en uzun binası Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne (WBS) katılacak olması nedeniyle, Dubai’deki Burc Halife'ye Türk Bayrağı yansıtıldı.

Resmi ziyarette bulunmak üzere BAE'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen "Dünya Hükümetler Zirvesi"ne katılacak.

Erdoğan'ın zirveye katılımı üzerine Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdeleni ve BAE'nin sembol binası Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı.

Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla dün başladı.

Türkiye toplantının onur konukları arasında yer alıyor.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Zirve, 14 Şubat'a kadar sürecek.

15 TEMMUZ'UN FİNANSÖRÜ DENİLMİŞTİ

Türkiye tarafı bir zamanlar BAE'yi, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini finanse etmekle suçlamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, Fahreddin Paşa hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösteren Erdoğan, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi? bize utanmadan sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın, sen Erdoğan'ı da tanımamışsın, Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın" demişti.

Zamanında BAE ile ilişkileri askıya alabileceğini de belirten Erdoğan şunları söylemişti:

"Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail'le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin'e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz."

Ülkeye sıcak para sokmasının talep edildiği BAE için Erdoğan sonrasında bu ifadeleri kullanmıştı: “Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı yine yanımızdaydı, onunla bir görüşmemiz oldu. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.”

Kaynak: AA