İzmir'de gazetecilere ev baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Aralarında Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar çalışanının da olduğu 6 gazetecinin İzmir'de operasyonla gözaltına alındığı kaydedildi.

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İzmir'de gazetecilere ev baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Gazeteciler ev baskınıyla gözaltına alındı.

Mezopotamya'nın aktardığına göre, İzmir’de Mezopotamya Ajansı, JINNEWS ve Gazete Duvar'ın 5 muhabiri ile DEM Parti basın çalışanının evi basıldı.

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz ve Tolga Güney, JINNEWS muhabiri Melike Aydın ile Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu gözaltına alındı.

DEM Parti basın çalışanı Fatma Funda Akbulut da gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan 6 gazetecinin neden tutulduğu belirtilmezken, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan TEM Şube'de tutuldukları söylendi.

Ayrıca dosyalarında 24 saat avukat kısıtlılığı da olduğu belirtildi.

İzmir'de gazetecilere ev baskını: 6 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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