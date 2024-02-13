3 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Kilis Merkezli 3 ilde silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

3 ilde IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyon çerçevesinde, silahlı terör örgütü IŞİD üyesi olduğu belirlenen 6 şüphelinin saklandığı adresler tespit edildi. Ekiplerce Kilis, Şanlıurfa ve Uşak’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 6 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör mermi ve örgüte ait çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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