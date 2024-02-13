Bakan Koca duyurdu: Yoğun bakımlarda son durum ne?

Türkiye’de geçen aylarda koronavirüs ve influenza vakaları başta olmak üzere yoğun bakımlar dolup taştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Kabine toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı. Koca, İstanbul'da yüzde 83'e kadar yükselen yoğun bakım doluluk oranının yüzde 71'e gerilediğini belirtti.

'NORMALE DÖNDÜĞÜMÜZÜ SÖYLEYEBİLİRİM'

Kapasiteyi zorlayan yoğunluğun geride kaldığını söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.

İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu.

Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."