Balık tutmaya gittiği gölette can verdi

Afyonkarahisar'da gölete balık tutmaya giden 33 yaşındaki genç, dengesini kaybederek suya düştü. Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balık tutmaya gittiği gölette can verdi

Olay, Şuhut ilçesindeki Kayabelen Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm T. (33), arkadaşı İ.K. (36) ile birlikte dün gece geç saatlerde gölete balık tutmaya gitti.

Kamp çadırında uzanan İ.K., dışarıdan gelen sesleri duyup dışarı çıktığında arkadaşı Müslüm T.’nin suya düştüğünü ve boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Müslüm T.’yi sudan çıkarmayı başardı. Ardından bölgeye gelen ambulansla Müslüm T., Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müslüm T., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda hayatını kaybeden Müslüm T.’nin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünde operatör olarak çalıştığı öğrenildi. Müslüm T.’nin yapılacak otopsinin ardından memleketi Şuhut'ta toprağa verileceği kaydedildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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