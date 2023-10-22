Cevap ve Düzeltme Metni

Www.gercekgundem.com haber sitesinde ana sayfa üzerinden büyük manşet şeklinde 06.09.2023 tarihli “Bilecik Belediyeler Birliği'nde yüzlerce milyon liralık iş ihalesiz verilmiş- Lüks Otomobil İddiası ”şeklinde ismi açık bir şekilde yazılmak suretiyle asılsız iddialara ilişkin haber gerçek dışı olup MÜVEKKİLİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NİTELİĞİNDE VE AYNI ZAMANDA İFTİRA SUÇUNU BARINDIRIR MAHİYETTE hayal ürünürüdür. Bilecik Belediyeler Birliği ile (Müvekkilimin Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olmadığı dönemde) Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi arasında; YAPILAN İHALE SONUCUNDA 11.04.2012 tarihinde "Bilecik Belediyeler Birliği Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İmtiyaz Sözleşmesi" imzalanmış,

11.04.2012 tarihinden itibaren Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi toplama ve taşıma işini alt yüklenici Referans atık yönetimi lojistik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi'ne yaptırmıştır.

Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 15.09.2020 tarihinde yapılan toplantı sonucunda , alt yüklenicisi bulunan katı atık toplama ve taşıma işini yapan , Referans atık yönetimi lojistik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited şirketi'ne hakedişlerini ödeyemediğini gerekçe göstererek taşıma ve toplama işini ve bu nedenle katı atık toplama ve taşıma işi aksadığından ve Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılında tesisin katı atıkların bertarafı işini devam ettirebilmesi için toplama ve taşıma işini

belediyelere devretmek istediklerini beyan etmeleri üzerine konu Bilecik Belediyeler Birliği meclisinin tarihli meclis toplantısında görüşülmüştür.

Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yüklencisi ile devam eden imtiyaz sözleşmesi bulunduğundan ihaleye çıkılamayacağı ve 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı mükerrer Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde çöp toplama ve taşıma işlerinin ,4734 sayılı kânun kapsamında yapılacak ihalelelerle yüklenicilere yaptırılması imkan dahilinden çıkarılmış olması sebebi ile ;herhangi bir kamu zararı ve yasa dışı bir işlem yapılmaması için 22.09.2020 tarih ve 2020/10 sayılı oy birliği ile alınan meclis kararı ile Mevcut durumun birlik üyesi belediye başkanlarına ve seçilmiş meclis üyelerin bilgisi

Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

T.C Bilecik Valiliği'nin

T.C Bilecik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli il müdürlüğü Kurum Görüşü sonucunda Biosun Bilecik Katı Atık İşletme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi yüklencisi Referans Atık Yönetimi Lojistik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketinin yapmış olduğu katı atık toplama ve taşıma işini yaptırılmasının devamına karar verilmiştir.

Bilecik Belediyeler Birliğine tarafından Yapılan bu işlemlerin tümü Meclis kararı, protokol ve sözleşmeye dayanmaktadır.

LÜKS OTOTMOBİL İDDİASI YALAN VE İFTİRADIR.

Müvekkilime ve damadına olarak Mete Katı Atık isimli bir başka şirket tarafından Wolksvagen marka araç verdiği iddia gerçek dışı ve İftiradır.

Yukarıda belirttiğimiz üzere bu iddialar müvekkile atılmış bir iftiradan ibaret olup; Tüm bu iftiralarla

ilgili gerekli yasal başvurular yapılmıştır. Müvekkili kamuya karşı küçük düşürme-itibarsızlaştırma saiki

güden, müvekkilin kişilik haklarını zedeleyen internet sitesi ilgilileri hakkında suç duyurusunda

bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Mustafa YAMAN Vekili

Av. Ali ÖKTEM