Bakırköy'de Feci Kaza! Alt Geçide Çarpan TIR, İETT Otobüsünün Üzerine Devrildi

İstanbul Bakırköy'de daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği üst geçitte korkunç bir kaza daha meydana geldi. Seyir halindeki TIR alt geçide çarparak İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada 8 yolcu yaralandı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

Bakırköy'de Feci Kaza! Alt Geçide Çarpan TIR, İETT Otobüsünün Üzerine Devrildi - Resim : 1

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

Bakırköy'de Feci Kaza! Alt Geçide Çarpan TIR, İETT Otobüsünün Üzerine Devrildi - Resim : 2

Geçtiğimiz mart ayında da Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

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Kaynak: İHA

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