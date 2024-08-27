Kontrolden Çıkan Motosiklet Devrildi; Sürücü Yola Savruldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında motosiklet kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücü Ayşe T. kısa bir mesafe yol aldıktan sonra motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu kaza yapan motosiklet devrildi. Devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Ayşe T. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA