Yeğen Dehşet Saçtı: Dayısını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Emre Baysal Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde dün gece saat 01.15 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, A.E.C. (22) ile üvey babası K.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak kavga etmeye başladı. Tartışma sesleri üzerine üst katta oturan A.E.C.'nin dayısı Süleyman Uluer (31), evinden çıkarak kavgayı ayırmak istedi. O sırada A.E.C. elindeki bıçağı rastgele sallayınca, dayısı Süleyman Uluer'i kazara boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrancı İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Uluer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.E.C. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA