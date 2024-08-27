Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Anne Öldü, Baba ve Oğlu Yaralandı
Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Seben-Bolu yolunda Adya mevkiinde, Suat Motur idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Araçta aynı aileden Suat Motur, Alperen Motur ve Ebru Motur yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan anne Ebru Motur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Suat Motur ve oğlu Alperen Motur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: