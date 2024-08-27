Kaçak Kazıya Suçüstü: Tarihi Eser Ararken Yakalandılar

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarayönü ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sarayönü ilçesinde M.S.Ö. isimli şahsın evinin avlusunda tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler şüpheli M.S.Ö., H.G., M.A., Ş.H.K., H.T., T.T., S.B. ve Ş.Ö. isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Olayla bağlantılı olan ve olay yerinden ayrıldığı tespit edilen M.G. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar da Sarayönü girişinde kullanmış oldukları araçta yakalandı.

Şüpheli şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 2 adet el dedektörü, 1 adet karot cihazı ve sehbası, 19 adet karot borusu, 1 adet su arama detektörü ve boruları, 4 adet boru anahtarı, kazı malzemeleri, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı ve monitör, 70 metre uzatma kablosu, 9 adet cep telefonu ve GSM hattı ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçen malzemelere el konulurken, şüpheli 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA