Bakanlıktan Tasarruf Uyarısı! '5 Dakikadan Fazla Duşta Kalmayın'

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşların su kullanımı artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı su tasarrufuna yönelik bir dizi uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sebze ve meyveler akar musluk yerine su dolu kapta yıkanmalı. Halılar ve balkonlar tasarruflu yöntemlerle temizlenmeli, mümkünse sadece silinmeli" ifadeleri yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; binalarda yüzde 25 su tasarrufunun sağlanmasını hedefleyen bakanlığın, konuyla ilgili hazırladığı rehberde yer alan ayrıntılar şöyle:

5 DAKİKA VEYA ALTINDA DUŞ

'Lavabo ve evyelerde 6 lt/dk’yı, duşlarda se 8 lt/dk’yı geçmeyecek şekilde musluk veya batarya kullanılmalı. Duş süreniz 5 dakika veya altında olmalı. Duş esnasında sabun kullanırken, el ve yüz yıkarken, tıraş olurken ve diş fırçalarken musluk açık bırakılmamalı. Klozet rezervuarında kullanılacak su hacmini azaltmak için ise rezervuara 1.5 litrelik su şişesi yerleştirilmeli.

Sebze ve meyveler akar musluk yerine su dolu kapta yıkanmalı. Halılar ve balkonlar tasarruflu yöntemlerle temizlenmeli, mümkünse sadece silinmeli. Araçlar akan su yerine kova ve fırça yardımı ile yıkanmalı. Bahçe sulama işlemleri buharlaşmanın az olacağı sabahın erken saatlerinde ya da akşam yapılmalı. Binalarda gri su geri kazanımı ve yağmur suyu hasadı yöntemleri uygulanmalı.

ÇOK SU TÜKETEN BİTKİLERİ TERCİH ETMEYİN

Duşta suyun ısınması beklenirken akan su toplanmalı. Sonrasında temizlik ve bitki sulamada yeniden kullanılabilir. Sensörlü ve düşük basınçlı musluk kullanılmalı. Klasik duş başlıkları yerine düşük akışlı, eko havalandırmalı duş başlıkları kullanılmalı. Çok su tüketen bitkiler yerine kuraklığa dayanıklı, az su isteyen bitkilerden peyzaj (kurakçıl peyzaj) düzenlemesi yapılmalı. Geleneksel sulama sistemleri, damla sulama veya akıllı sulama sistemleriyle değiştirilmeli.'