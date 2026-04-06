Bakanlık Soruşturma Başlatmıştı, Gülben Ergen Adliyede

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa’nın ölümünün ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan Gülben Ergen, ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, adliyeye geldi.

Adliyeden paylaşım yapan Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın fotoğrafıyla birlikte şu sözü paylaştı:

"Başkasının baharını çalanın, bahçesi çiçek açmaz. Başkasının hakkına girenin, mutluluk kapısını çalamaz."

Ergen'e "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması soruşturma başlatılmıştı.

Gülben Ergen'e Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Soruşturması: Bakanlık Şikayetçi Oldu, Kapısına Polis DayandıGülben Ergen'e Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Soruşturması: Bakanlık Şikayetçi Oldu, Kapısına Polis DayandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülben Ergen
Son Güncelleme:
Beşiktaş'taki Milyonluk Yangında Şoke Eden Detaylar: Tehdit, Kundaklama, Kurşunlama... Beşiktaş'taki Milyonluk Yangında Şoke Eden Detaylar
Oteldeki Kadın Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyede Oteldeki Kadın Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyede
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Orta Doğu'da Savaşın 38. Günü: Ateşkes İçin İki Aşamalı Plan! İran Reddetti, Güvence İstedi İsrail, İran'ın En Büyük Petrokimya Tesisini Vurdu
MHP İstanbul İl Teşkilatı Feshedildi MHP'den 'Mega' Fesih
Akaryakıta Rekor Zam! Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor Motorin ve Benzinde Fiyatlar Artıyor
İstanbul'da Milyonluk Yangın: 15 Lüks Araç Küle Döndü İstanbul'da Milyonluk Yangın
AYM'den CHP'ye Ret: 2 bin Altı Nüfuslu Belediyeler Köye Dönüşecek 2 bin Altı Nüfuslu Belediyeler Köye Dönüşecek