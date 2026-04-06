Oteldeki Kadın Cinayetinde 3 Şüpheli Adliyede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 3 Mart Cuma günü 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öte yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu. Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından abisi ve kardeşine teslim edilen kadının cenazesi pazar günü öğlen namazı sonrası İstanbul'da toprağa verildi.

'BARIŞMAK' İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Yonca Kölge ile otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı 'barışmak' için otele çağırdığı öne sürüldü. Ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayeti işlediği tespit edilen eski eş Salih B. ile birlikte kendisine yardım ettikleri tespit edilen Burhan B. ve Mehmet B. yakalanarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.





Görüntü Dökümü: ------------------------ -Şüphelilerin çıkışı (Arşiv)

Video

marsis.tv © 2026

Kaynak: DHA