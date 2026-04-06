Beşiktaş'taki Milyonluk Yangında Şoke Eden Detaylar: Tehdit, Kundaklama, Kurşunlama...

Olay, saat 04.30 sıralarında İstanbul Beşiktaş'taki Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk K. ve Dilek K.’ya ait oto galerinin önüne gelerek, iş yerindeki araçlara benzin dökerek kundakladı.

Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

VİLLASINI DA KURŞUNLAMIŞLAR

Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin bu kez Levent Mahallesi’ndeki çifte ait villaya gittiği belirlendi. Şüpheliler, Selçuk K. ve Dilek K.’nın yaşadığı villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

TELEFONLA DA TEHDİT EDİLMİŞ

Ayrıca Selçuk K.'nın pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

📍 Beşiktaş'ta bir araç kiralama şirketinde çıkan ve lüks araçları küle döndüren yangına ilişkin şoke eden detaylar ortaya çıktı



🔴 İş yerinin toplam 101 suç kaydı bulunan çifte ait olduğu, iş yerinin kundaklandıktan sonra çiftin yaşadığı villaya da silahlı saldırı düzenlendiği… pic.twitter.com/cQAQr1wAba — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 6, 2026

101 SUÇ KAYDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Selçuk K.’nın 64 suç kaydı bulunduğu, daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü ve bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.’nın ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu belirtildi.

Diğer yandan Selçuk K.’nın ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, Selçuk K. hakkında bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca Selçuk K.’nin 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimlerde iş yeri yetkilileriyle polis arasında sık sık gerginlik yaşandığı, Dilek K.’nın denetim yapan ekiplere zorluk çıkardığı ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA