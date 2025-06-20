Bakanlık O Markaları Tek Tek İfşa Etti! Zeytinyağındaki Tehlike Ortaya Çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz ekim ayından beri, gıdada taklit veya tağşiş yapan işletmeleri sıra sıra yayımladığı listelerle ifşa ediyor. Bunun yanında Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünler de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığıyla paylaşılıyor. Tüm bu yaşananlar vatandaşın gıda güvenliğine dair endişelerini büyütürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir liste geldi.

Bakanlık, aylardır et, süt, baharat ve yağ gibi temel gıda ürünlerindeki usulsüzlükleri kamuoyuna açıklarken son olarak 19 Haziran 2025 tarihli bir liste daha yayımladı. Listede usulsüzlük tespit edilen zeytinyağı markalarına yer verildi. Bakanlığın uyarıda bulunduğu bu markalara karşı vatandaşlar endişe duymaya başladı.

MARKALARI İFŞA ETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bildirimine göre; Mehmet Adıyaman'a ait, Aydın'da üretilen zeytinyağı ve sızma zeytinyağlarına tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Yine Aydın'da üretilen, Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Taş Baskı Soğuk Sıkın Naturel Sızma Zeytinyağı'nın 5 litrelik ürününde de tohum yağları karıştırıldığı bildirildi.

Bunun yanı sıra Bursa ve Tokat'ta üretilen bazı yağlarda da aynı sorun yaşandı. İznik'te üretilen, Nalbant Zeytin Paketleme ve Zeytinyağı Üretimi şirketinin Mirolive markasının Naturel Sızma Zeytinyağı'nın 5 litrelik ürününe tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Tokat'ta üretilen, SNS Gıda, Kozmetik, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin AWE LABORATORİES markasının Naturel Sızma Zeytinyağı'na da hem tohum yağları hem de daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı öğrenildi.