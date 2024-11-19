Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son hileli gıda listesinde yine et ve süt ürünleri ile zeytinyağında yapılan tağşiş dikkat çekerken, bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti. Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç bulunduğu tespit edildi.
Bir ayı aşkın süredir taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini liste liste açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Kamuoyunda gıda güvenliğine dair endişe artarken, son listeyle kırmızı et, peynir, sucuk, zeytinyağı gibi hile yapılan ürünlere ayran da eklendi.
PEKMEZ VE AYRANDA İLAÇ
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı belirlenirken, Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca listede, Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' marka bitkisel karışımlı macunda da ilaç etken maddesi olduğu tespit edildi.