Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son hileli gıda listesinde yine et ve süt ürünleri ile zeytinyağında yapılan tağşiş dikkat çekerken, bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti. Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç bulunduğu tespit edildi.

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Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Bir ayı aşkın süredir taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini liste liste açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Kamuoyunda gıda güvenliğine dair endişe artarken, son listeyle kırmızı et, peynir, sucuk, zeytinyağı gibi hile yapılan ürünlere ayran da eklendi.

Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı - Resim : 1

PEKMEZ VE AYRANDA İLAÇ

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı belirlenirken, Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı ortaya çıktı.

Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı - Resim : 2

Ayrıca listede, Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' marka bitkisel karışımlı macunda da ilaç etken maddesi olduğu tespit edildi.

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