Bakanlığın Kara Listesine Şimdi de O Girdi! Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Bir ayı aşkın süredir taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini liste liste açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Kamuoyunda gıda güvenliğine dair endişe artarken, son listeyle kırmızı et, peynir, sucuk, zeytinyağı gibi hile yapılan ürünlere ayran da eklendi.

PEKMEZ VE AYRANDA İLAÇ

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı belirlenirken, Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca listede, Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' marka bitkisel karışımlı macunda da ilaç etken maddesi olduğu tespit edildi.