Gıdada Sahtecilik Listesi Genişliyor: Kıyma, Sucuk, Zeytinyağı... Tespit Edilen Maddeler 'Pes' Dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşık 2 aydır gıdada sahtecilik yapan firmaları açıklıyor. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran listeler hemen hemen her gün güncelleniyor. Son olarak listeye 6 yeni firma ve ürün girdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayının başından beri yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi kamuoyunda geniş yankı buldu. Kısa aralıklarla güncellenen listelere yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Bakanlığın 18 Kasım'da yayımladığı listeye ise kıymadan zeytinyağına, tereyağından sucuğa kadar hile yapılan birçok ürün girdi.
İşte o firmalar ve ürünler...
İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir işletmede dana kıymada kanatlı eti tespit edildi.
Kayseri Kocasinan'da bulunan bir firmanın sucuklarında sakatat (baş eti) tespit edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir firmanın tereyağında "bitkisel yağ tespiti ve süt yağı harici yağ tespiti" yapıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde kekik üretimi yapan firmanın ürünlerinde "yabancı madde tespiti" raporlandı.
İstanbul'da Bağcılar ve Ümraniye'de yer alan iki zeytinyağı işletmesinin ürünlerine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine de birçok ürün eklendi.
Macunlarda ilaç etken maddesi bulunurken, kıyma ve parça etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.