Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6120 liradan, euro 36,6720 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 34,5350 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5240 lira olmuştu.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Serbest piyasada 34,6100 liradan alınan dolar, 34,6120 liradan satılıyor. 36,6700 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6720 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 34,5350 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5240 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

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Kaynak: AA

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