Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Dolarda sınırlı seviyede yükselişini sürdürüyor. Dolar bugün 34,47 TL'den alıcı bulurken, euro ise 36,33 TL oldu.

Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçildiği hafta 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören dolarda sınırlı seviyede toparlanma süreci devam ediyor. Dolar bugün serbest piyasada 34,47 TL'den alıcı buluyor.

Haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları şöyle oldu:

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış- 34,45 TL

Dolar satış- 34,47 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış- 36,31 TL

Euro satış- 36,33 TL

STERLİN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Sterlin alış- 43,51 TL

Sterlin satış- 43,55 TL

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