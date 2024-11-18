Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçildiği hafta 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören dolarda sınırlı seviyede toparlanma süreci devam ediyor. Dolar bugün serbest piyasada 34,47 TL'den alıcı buluyor.

Haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları şöyle oldu:

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış- 34,45 TL

Dolar satış- 34,47 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış- 36,31 TL

Euro satış- 36,33 TL

STERLİN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Sterlin alış- 43,51 TL

Sterlin satış- 43,55 TL