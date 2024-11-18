Dolar Haftaya Nasıl Başladı?
Dolarda sınırlı seviyede yükselişini sürdürüyor. Dolar bugün 34,47 TL'den alıcı bulurken, euro ise 36,33 TL oldu.
Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçildiği hafta 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören dolarda sınırlı seviyede toparlanma süreci devam ediyor. Dolar bugün serbest piyasada 34,47 TL'den alıcı buluyor.
Haftanın ilk işlem gününde döviz fiyatları şöyle oldu:
DOLAR KAÇ TL?
Dolar alış- 34,45 TL
Dolar satış- 34,47 TL
EURO NE KADAR?
Euro alış- 36,31 TL
Euro satış- 36,33 TL
STERLİN HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
Sterlin alış- 43,51 TL
Sterlin satış- 43,55 TL