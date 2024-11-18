TCMB Rezervlerinde 640 Milyon Dolarlık Azalış

Merkez Bankası rezervlerinin geçen hafta yaklaşık 640 milyon dolar azaldığı hesaplandı.

TCMB Rezervlerinde 640 Milyon Dolarlık Azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 15 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 640 milyon dolar düşüş gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 8 Kasım aftasında 157,3 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 156,7 milyar dolara indi.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.

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