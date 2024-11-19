Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu

Bursa Osmangazi'de, 18 yaşındaki Arif Can C., manzara izlemek için çıktığı Tarihi Tophane Surları'ndan dengesini kaybederek düştü. 20 metre yükseklikten düşen genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Tarihi Tophane Surları'nda meydana geldi. Manzara izlemek için 20 metre yüksekliğindeki surlara gelen 18 yaşındaki Arif Can C., dengesini kaybedip düştü, ağır yaralandı.

Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arif Can C., itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arif Can C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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