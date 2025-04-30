Bakan Yusuf Tekin Duyurdu! Engelli Öğretmen Atamaları Yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP grup toplantısı öncesi basına açıklamalarda bulundu. Tekin, merakla beklenen engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, "Engelli öğretmen ataması az önce gerçekleşti. Bin 381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibariyle görevlerine başlayacaklar" dedi.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce sayın Cumhurbaşkanımız zaten açıklamıştı 1381 engelli öğretmen ataması yapacağımızı. Süreci başlatmıştık. Bugün itibarıyla biraz önce atamalar açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla engelli öğretmen arkadaşlarımız da görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleştiler. Mutluyuz, güzel oldu."