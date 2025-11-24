Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta bir berbere yönelik silahlı saldırıya karışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un Ayancık ilçesinde berber dükkanına motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, Bartın’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faillerin jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla kısa sürede gözaltına alındığını duyurdu.

'GEREĞİ YAPILDI'

Ayancık’taki berber dükkanına cumartesi günü düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanmış, saldırganlar motosikletlerine farklı plaka takarak kaçmıştı. Yapılan teknik takip ve saha çalışmasının ardından L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" notuyla operasyonun detaylarını aktardı ve yaralı vatandaş için acil şifa dileğinde bulundu.

Berber Dükkanına Silahlı Saldırı! Dehşet Anları KameradaBerber Dükkanına Silahlı Saldırı! Dehşet Anları KameradaGüncel

Ünlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı SaldırıÜnlü Fenomen Sevim Alan’ın Ataşehir’deki Güzellik Merkezine Silahlı SaldırıGüncel

İstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar Varİstiklal Caddesi’nde Silahlı Saldırı! Yaralılar VarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saldırı Sinop
Son Güncelleme:
Denizli'de Feci Kaza! Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı Denizli'de Feci Kaza! Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Denizli'de Feci Kaza! Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı Denizli'de Feci Kaza! Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı
Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı
Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü Van’da Avukat Dehşet Saçtı! Otelde Baba ile Oğlunu Öldürdü
Norveç'te Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda Kuzen Evliliği Yasaklanıyor! Hapis Cezası Kapıda