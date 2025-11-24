Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un Ayancık ilçesinde berber dükkanına motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, Bartın’da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faillerin jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla kısa sürede gözaltına alındığını duyurdu.

'GEREĞİ YAPILDI'

Ayancık’taki berber dükkanına cumartesi günü düzenlenen saldırıda bir kişi yaralanmış, saldırganlar motosikletlerine farklı plaka takarak kaçmıştı. Yapılan teknik takip ve saha çalışmasının ardından L.K. ve P.Ç. isimli şüpheliler Bartın’da yakalandı. Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" notuyla operasyonun detaylarını aktardı ve yaralı vatandaş için acil şifa dileğinde bulundu.

GEREĞİ YAPILDI ✅

BERBER DÜKKANINA GİREREK SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEYENLER YAKALANDI❗️



Dün Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bir berber dükkanına motosikletli iki şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 vatandaşımız yaralanmıştı.



