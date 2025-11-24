21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, bugün (24 Kasım) 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Muğla’nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği iller şöyle:
- Samsun
- Amasya
- Çorum
- Yozgat
- Nevşehir
- Muğla
- Antalya
- Isparta
- Düzce
- Sinop
- Bolu
- Zonguldak
- Bartın
- İstanbul
- Bursa
- Afyonkarahisar
- Denizli
- İzmir
- Ankara
- Eskişehir
- Konya
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: