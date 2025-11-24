21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, bugün (24 Kasım) 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Muğla’nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği iller şöyle:

Samsun

Amasya

Çorum

Yozgat

Nevşehir

Muğla

Antalya

Isparta

Düzce

Sinop

Bolu

Zonguldak

Bartın

İstanbul

Bursa

Afyonkarahisar

Denizli

İzmir

Ankara

Eskişehir

Konya

Kaynak: Haber Merkezi