Denizli'de Feci Kaza! Minibüs ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı

Denizli’nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Fethiye–İstanbul seferini yapan Ayhan Arıkan yönetimindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü, işçileri bıraktıktan sonra dönüşe geçen Onur Y.’nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken, otobüs yol kenarına savruldu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otobüs şoförü Ayhan Arıkan’ın ağır yaralandığı, 13 yolcunun da çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Arıkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA