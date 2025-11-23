Ordu’da Örtü Yangını Kontrolden Çıktı! Alevler Ormana Sıçradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Kovancılı Mahallesi’nde temizlenen otların yakılması sonucu saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevler örtü alanını aşarak ormana sıçradı. Ekipler hem arazözlerle hem de elle müdahaleyle yangının ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Kaynak: DHA