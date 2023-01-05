Bakan Koca'dan 6 yaşında istismara maruz kalan çocukla ilgili soru önergesine 19 kelimelik yanıt!

HDP’li 21 kadın milletvekili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.

Milletvekilleri, Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt istedi:

- 17 Ağustos 2012’de hastanedeki muayenesinden sonra çocuk istismarını tespit eden doktor tarafından polise haber verilmesinin ardından devam eden süreçte kemik testi sonucunu manipüle edenler kimlerdir?

- Kemik testine sokulan kişi kimdir? Bu kişilerle ilgili bir işlem veya soruşturma başlatılmış mıdır?

- Hastanedeki sağlık personelinin kemik testi sahtekârlığında bir ihlali olmuş mudur? Olmuş ise bu personeller hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

- Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır?

- Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye başvurmuştur?

KOCA’DAN 19 KELİMELİK YANIT

Bakan Koca, soru önergesine şu yanıtı verdi:

"Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç takip edilmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmiş ve H.K.G. cinsel istismara maruz kalmıştı.

6 yaşındaki kız çocuğunun istismara maruz kalmasının kamuoyunda duyulmasının ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA