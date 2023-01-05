Bakan Koca'dan 6 yaşında istismara maruz kalan çocukla ilgili soru önergesine 19 kelimelik yanıt!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HDP’li kadın milletvekillerinin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirmesi ve cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin soru önergesine 19 kelimelik yanıt verdi.
HDP’li 21 kadın milletvekili, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken imam nikâhıyla 'evlendirmesi' ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili soru önergesi verdi.
Milletvekilleri, Bakan Koca’dan şu sorulara yanıt istedi:
- 17 Ağustos 2012’de hastanedeki muayenesinden sonra çocuk istismarını tespit eden doktor tarafından polise haber verilmesinin ardından devam eden süreçte kemik testi sonucunu manipüle edenler kimlerdir?
- Kemik testine sokulan kişi kimdir? Bu kişilerle ilgili bir işlem veya soruşturma başlatılmış mıdır?
- Hastanedeki sağlık personelinin kemik testi sahtekârlığında bir ihlali olmuş mudur? Olmuş ise bu personeller hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
- Son 5 yılda, çocuk istismarı başta olmak üzere çocuklara yönelik şiddet dolayısıyla hastanelere sağlık hizmeti için başvuran 18 yaş altı kişi sayısı kaçtır?
- Kaç çocuk gebelik dolayısıyla hastaneye başvurmuştur?
KOCA’DAN 19 KELİMELİK YANIT
Bakan Koca, soru önergesine şu yanıtı verdi:
"Soru önergesinde yer alan konuya ilişkin olarak Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmiş olup süreç takip edilmektedir. Konuya gösterilen ilgiye teşekkür ederim."
NE OLMUŞTU?
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmiş ve H.K.G. cinsel istismara maruz kalmıştı.
6 yaşındaki kız çocuğunun istismara maruz kalmasının kamuoyunda duyulmasının ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli tutuklanmıştı.
Kaynak: ANKA